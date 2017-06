फिर हिली धरतीः हरियाणा के रोहतक में दोबारा लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 रही तीव्रता

दिल्ली से सटे हरियाणा में आज दो बार भूकंप के झटके महसूस किये गए। रोहतक में सुबह 8.13 बजे झटके महसूस किये गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 रही। झटकों के महसूस होने के बाद लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए।

#FLASH Earthquake tremors felt again in Rohtak (Haryana), with 3.2 magnitude, at 8: 13 AM today. pic.twitter.com/sIae5MqqN3

वहीं इससे पहले आज सुबह करीब 4 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 आंकी गई।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भूकंप तड़के चार बजकर पचीस मिनट पर आया। भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक में जमीन से 22 किलोमीटर नीचे था।

Earthquake tremors felt in Delhi NCR. 4.7 on the richter scale and epicentre was in Haryana pic.twitter.com/k6lR9jVHjN