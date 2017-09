दिल्ली:गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ टूटा,स्कूटी सवार महिला समेत 2 की मौत, देखिए हादसे की PHOTOS

गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से कई लोग दब गए हैं। जानकारी के अनुसार दो लोगों की मौत हो चुकी है और पांच गाड़ियां नहर में गिर गई है। एमसीडी कमिश्नर मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट का एक हिस्सा गिरने से स्कूटी सवार एक महिला सहित कुछ गाड़ी चालक इसकी चपेट में आ गए हैं।

Delhi: Garbage dump caves in at Ghazipur landfill site, 4-5 vehicles trapped in debris, rescue operations underway. More details awaited pic.twitter.com/gEINz4UBcn