मुश्किल में मंत्रीः 'आप' के सत्येंद्र जैन के घर पहुंची सीबीआई, पत्नी से हुई पूछताछ

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की पूछताछ के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर CBI पहुंची है। खबरों की माने तो सत्येंद्र जैन की पत्नी से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर पूछताछ के लिए सीबीआई उनके घर पहुंची है।

#UPDATE : CBI team sought clarifications from Satyendra Jain's wife regarding allegations of money laundering against the minister.

दरअसल सीबीआई को मनी लॉ‌ड्र‌िंग केस में सत्येंद्र जैन की पत्नी से पूछताछ करनी थी और जैन की पत्नी ने ही सीबीआई को अपनी सहू‌ल‌ियत के ह‌िसाब से समय और जगह बताई थी। यही वजह है क‌ि आज सुबह सीबीआई जैन के घर पहुंची है जहां वो जैन की पत्नी से स्पष्टीकरण लेगी।

#UPDATE: CBI's visit to Satyender Jain's residence today came after the minister's wife intimated a time and place of her convenience to CBI