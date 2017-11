प्रद्युम्न हत्याकांड: CBI ने कहा- आरोपी छात्र ने अपने पिता के सामने जुर्म कबूला

गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या के सिलसिले में हिरासत में लिए गए 16 वर्षीय छात्र को सीबीआई किसी स्थान पर लेकर गई है ताकि उसके बयानों का मिलान किया जा सके। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अपराध टीम इस बारे में चुप रही और कहा कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। टीम उससे पूछताछ में जुटी है। सीबीआई ने जुवेनाइल कोर्ट में कहा है कि आरोपी छात्र ने अपने पिता के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

बहरहाल सूत्रों ने कहा कि सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ के दौरान अपराध से पहले और बाद की गतिविधियों को लेकर दिए गए उसके बयानों का मिलान करने के लिए उसे किसी स्थान विशेष पर ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि ग्यारहवीं कक्षा के छात्र को सीबीआई ने मंगलवार की रात को किंग्सवे कैंप के सेवा कुटीर में रखा जहां से उसे पूछताछ के लिए सुबह पौने ग्यारह बजे यहां के सीबीआई मुख्यालय लाया गया।

उन्होंने बताया कि एजेंसी विस्तत पूछताछ करेगी और अदालत में रिपोर्ट पेश करने से पहले व्यक्ति की पहचान और चाकू बेचने वाले दुकान की पहचान, अपराध दश्य का नाटकीय रूपांतरण आदि किया जाएगा। सात वषीर्य प्रद्युम्न का स्कूल के प्रसाधन कक्ष में आठ सितम्बर को गला कटा हुआ पाया गया था। एजेंसी के मुताबिक समझा जाता है कि पढ़ाई में कमजोर 11 वीं कक्षा के छात्र ने कथित तौर पर प्रद्युम्न का गला काट दिया ताकि स्कूल पैरेंट-टीचर मीटिंग (पीटीएम) तथा परीक्षा टल जाए। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कल बताया कि एजेंसी को यौन उत्पीड़न का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

Haven't made minor record statement in front of Magistrate, he was taken to place of crime, today. Only one knife is part of investigation, one that was recovered by Gurugram Police. Apart from teachers & students, ex-employees of Ryan also questioned: CBI Sources #PradyumanCase