प्रद्युम्न हत्याकांडः गांववालों ने आरोपी अशोक के परिवार का किया बहिष्कार, हुक्का-पानी भी बंद 

गुरुग्राम के स्कूल रेयान इंटरनेशनल में 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की हत्या करने वाले आरोपी बस कंडक्टर की सजा अब उसके परिवार वालों को भी भुगतनी पड़ रही है। गांववालों ने अशोक के परिवार का बहिष्कार कर दिया है। इस मामले में आज सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई है। हालांकि अशोक के परिवार ने उसे निर्दोष बताते हुए सारा आरोप स्कूल प्रशासन पर लगाया है।

परिवार का हुक्का-पानी बंद

बस कंडक्टर अशोक सोहना के घमरोज गांव का रहने वाला है। अशोक को इस जघन्य अपराध का दोषी मानते हुए शनिवार देर रात घमरोज गांव के लोगों ने उसके परिवार का बहिष्कार करने का फैसला किया। उन्होंने अशोक के परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया।

ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. ग्रामीणों ने कहा कि वह पीड़ित परिवार के साथ हैं। अशोक ने बेहद नीच हरकत की है। आरोपी को हर हाल में सजा दिलाएंगे। इस मामले में रविवार को गांव में पंचायत बुलाई गई है। दूसरी तरफ अशोक की पत्नी और उसका परिवार उसे बेकसूर बता रहा है।

परिवार ने किया बचाव

My son is innocent, he is just being framed; all this because of the school:Father of accused Bus conductor Ashok #RyanInternationalSchool ] pic.twitter.com/seU2rzbNol