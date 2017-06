शर्मनाकः गुरुग्राम की महिला से चलती कार में गैंगरेप, ग्रेटर नोएडा में फेंक आरोपी फरार

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। महिला को गुरुग्राम (हरियाणा) के सोहना से अगवा किया गया और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे ग्रेटर नोएडा के कासना के पास फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं।

#Haryana: Woman allegedly gang-raped in Sohna, thrown out of the car in Greater Noida by the accused. Police investigation underway.