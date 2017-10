वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट: रैंकिंग में सुधार को पीएम मोदी ने बेहतर कदमों का नतीजा बताया

वर्ल्ड बैंक की कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में शानदार सुधार आया हैदेश की रैंकिंग 30 पायदान सुधरकर 100वें स्थान पर पहुंच गई है। भारत पिछले साल 190 देशों की सूची में 130वें स्थान पर था। इस वर्ष के आकलन में यह टॉप 10 सुधारकर्ता देशों में एक है। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एतिहासिक छलांग करार दिया है।

भारत के लिए पहला मौका

यह पहला मौका है जब भारत इस मामले में 100 देशों में शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कारोबार सुगमता की रैंकिंग में ऐतिहासिक छलांग 'टीम इंडिया' के चौतरफा एवं बहु-क्षेत्रीय सुधार कदमों का नतीजा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में हमने कारोबार को सुगम बनाने की ओर राज्यों के बीच सकारात्मक स्पर्धा की भावना देखी है।

आगे भी जारी रखेंगे सुधार

पीएम मोदी ने कहा है कि हम 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म' के मंत्र के साथ रैंकिंग में और सुधार करने तथा अधिक आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सालाना रिपोर्ट 'डूइंग बिजनेस 2018: रिफॉर्मिंग टू क्रिएट जॉब्स' में वर्ल्ड बैंक ने हालांकि रैंकिंग में जीएसटी क्रियान्वयन के बाद के कारोबारी माहौल पर गौर नहीं किया है।

The report acknowledges India as a top improver with the highest jump in rank of any country in DB Report, 2018. India is the only country in South Asia and BRICS economies to feature among most improved economies of the DB Report this year.