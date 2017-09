प्रद्युम्न केसः पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा, तेज धार वाले हथियार से किया था मर्डर

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के प्रद्युम्न मर्डर केस में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमोर्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रद्युम्न की मौत शॉक और खून ज्यादा बह जाने के कारण हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रद्युम्न पर तेज धार वाले हथियार से वार किया गया था जिसके बाद उसका खून बहुत बह चुका था। ऐसी हालत में कोई भी इंसान दो तीन मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था।



बता दें कि प्रद्युम्न की हत्या मामले में जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार मामले की जांच सीबीआई से कराने को तैयार है। वहीं आज हरियाणा पुलिस को भी इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी है। दरअसल हत्या के बाद बढ़ते बवाल को देखते हुए राज्य की पुलिस ने ऐलान किया था कि वो सात दिनों में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर देगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कि मामले की सीबीआई जांच होनी है तो क्या ऐसे में आज पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं रेयान इंटरनेशनल स्कूल के नॉर्थ जोन के हेड फ्रांसिस थॉमस की पुलिस रिमांड अवधि भी आज खत्म हो रही है।

#Pradyuman Death Case: Postmortem report cites shock and hemorrhage as the cause of Pradyuman's death

Report also adds external injury caused by single edged sharp weapon & its consequences were enough to cause death in normal case of nature.