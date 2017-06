J&K: हमें मानवाधिकारों की परवाह, लेकिन गलत संदेशों से गुमराह हो रहे युवा- सेना प्रमुख

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि कश्मीर में सेना को मानवाधिकारों की परवाह है लेकिन घाटी के लोगों को गलत सूचनाएं दी जा रही हैं और उससे कुछ युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। ताकि उनको हथियार उठाने के लिए मजबूर किया जा सके।

तेलंगाना स्थित एयर फोर्स अकेडमी में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सेना प्रमुख ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के हालात खराब हैं। वहां पर स्थिति को जल्द ही सामान्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सेना को मानव जीवन की परवाह है, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। हमें मानवाधिकारों में पूरा विश्वास है।

We care about human life and make sure human rights are not violated: Army Chief General Bipin Rawat on situation in #Kashmir pic.twitter.com/FgdwNgMAtH