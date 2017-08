Video: जहरीले झाग में अचानक गायब हो गई कारें, देखिए क्या है ये मामला

बेंगलुरु की बेलंदूर झील फिर से विषैला झाग उगल रही है। शहर में सोमवार को हुई भारी बारिश की वजह से झील की स्थिति बेहद खराब हो गई है। हैरान कर देने वाली ताजा तस्वीरों में कई कारों को झील से निकले विषैले झाग की चादर से लिपटा देखा जा सकता है। गौरतलब है कि इस झील में कभी-कभी आग लगने की घटनाएं भी होती रहती हैं।

#WATCH: Vehicles stuck in toxic foam spilled by Bellandur Lake, at Yemalur bridge #Bengaluru pic.twitter.com/2AKaRSHfVU