VIRAL PIC: हैदराबाद पुलिस के साथ खूब वायरल हो रही है इस बच्चे की तस्वीर

हैदराबाद पुलिस ऑफिसर के साथ हंसते हुए एक बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। 4 महीने के इस बच्चे पुलिस ने किडनेपरों से बचाया है। दिल को छू जाने वाली इस तस्वीर को हैदराबाद की आईपीएस ऑफिसर स्वाति लाकरा ने 7 अक्टूबर को ट्वीट किया। इसके बाद से करीब 21000 लोगों ने इसे लाइक किया और 5000 बार इसे रिट्वीट किया है।

दरअसल इस तस्वीर में नामापल्ली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आर संजय कुमार की है जिसमें उनकी गोदी में 4 महीने का फैजान खान है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबरों के मुताबिक बुधवार को अपहरण के 15 घंटों के बाद उसे बचाया गया।



Inspector Sanjay Kumar @shonampally rescued this child who was kidnapped. The smile of the child says it all. Love this pic! @hydcitypolice pic.twitter.com/zA1jZ2QGMx