चंडीगढ़ छेड़छाड़ः पीड़िता की कार का पीछा कर रहा था विकास बराला, पुलिस पूछताछ में कबूला

आईएएस ऑफिसर की बेटी को अगवा करने करने के प्रयास के आरोप में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल पुलिस ने दोनों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पर अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। एएनआई के मुताबिक विकास बराला ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो पीड़िता की कार का पीछा कर रहा था।

