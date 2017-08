VIDEO: सामने आया लद्दाख में चीनी और भारतीय सेना के बीच झड़प और पत्थरबाजी का सबूत

स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को लद्दाख में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि इसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। शनिवार को इस घटना का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पैंगॉन्ग झील के पास दोनों देशों के सैनिक एक-दूसरे से हाथापाई और पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। वहीं भारतीय जवान चीनी जवानों को आगे बढ़ने से रोकते दिख रहे हैं। इस झड़प में जवानों को चोटें आई थीं।

वीडियो को नजदीक की पहाड़ी से शूट किया गया है। इस घटना पर चीन ने कहा था कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच कोई झड़प हुई। बाद में भारत सरकार ने माना था कि कुछ घटनाएं सामने आई हैं।

#FirstOnThePrint Video of Indian & Chinese soldiers clashing at Pangong lake in Ladakh on August 15. @manupubby pic.twitter.com/qzZvVYFfjX