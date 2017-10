OMG: चलते हुए ऑटो के ऊपर कुछ यूं खड़ा रहा कुत्ता, वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह के पोस्ट करते रहते हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें या वीडियो वायरल हो जाते हैं। ऐसा ही हाल में एक वीडियो के साथ हुआ है, जो ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक आरजे ने ट्वीट किया है।

आरजे मलिष्का ने वीडियो ट्वीट किया है। इसमें एक कुत्ता चलती ऑटो के ऊपर खड़ा हुआ है। यह वीडियो मुंबई का है। आरजे ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीती रात मुंबई में यह नजारा देखने को मिला। वो है सुल्तान।

The coolest thing I saw last night in #Mumbai.Wo hai Sultan. My city is full of surprises😜 pic.twitter.com/LaIKyuLjKk