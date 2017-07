VIRAL VIDEO: एयर इंडिया का AC खराब,पेपर से हवा करते दिखे यात्री

सोमवार सुबह अचानक से सोशल मीडिया पर एयर इंडिया का एक वीडियो वायरल होने लगा। इस वीडियो में फ्लाइट में सवार यात्री पेपर से हवा करते नजर आए। ये वीडियो काफी वायरल हुआ। दरअसल, रविवार को बागडोगरा से दिल्ली जा रही इस फ्लाइट में एयर कंडिशन खराब हो गया और गर्मी से यात्रियों की हालत खराब होने लगी। जिसके बाद यात्रियों ने विरोध के तर्ज पर पेपर से हवा करनी शुरू कर दी।

यात्रियों ने क्रू में शिकायत भी दर्ज कराई और उन्हें एसी ठीक होने का आश्वासन दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ यात्रियों ने ऑक्सीजन मास्क लगाया लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे थे। फ्लाइट AI- 880 की फ्लाइट में 168 यात्री सवार थे। विमान के प्रवक्ता ने माना कि फ्लाइट में एसी नहीं चल रही थी और यात्रियों ने इसका विरोध किया था। बागडोगरा से फ्लाइट 6 बजे शाम को रवाना हुई थी और दिल्ली समय से पहुंच गई थी कुछ लोगों ने फ्लाइट से ही कंपनी के ट्विटर हैंडल पर विरोध जताना शुरू कर दिया, अजीब से कमेंट किए। शिकायत दर्ज की।

गौरतलब है कि इन दिनों वैसे भी एयर इंडिया एक नाजुक दौर से गुजर रही है। सरकार एयर इंडिया के लिए नया मालिक ढूंढ रही है। एयर इंडिया भारत की सबसे पुरानी विमानन कंपनी है।

#WATCH Air India Delhi-Bagdogra flight took off with faulty AC system, passengers protested complaining of suffocation pic.twitter.com/3nibvSrb1E