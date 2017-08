उपराष्ट्रपति चुनावः 98.21% हुई वोटिंग, 785 सांसदों में से 771 ने डाले वोट, थोड़ी देर में आएंगे नतीजे

देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। अब से कुछ देर बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी और आज ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे। मतदान में कुल 785 सांसदों में 771 ने वोट डाले। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक 98.21 प्रतिशत मतदान हुआ।

वोटिंग आज सुबह 10 बजे शुरू ई थी। शुरुआती दौर में मतदान करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संसद भवन में अपना मत डाला। वहीं आज मुक्केबाज व सांसद मैरी कॉम भी संसद में दिखीं। इसके अलावा फिल्म अभिनेत्री और सांसद रेखा और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और सांसद सचिन तेंदुलकर ने भी संसद पहुंच अपना वोट दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान सहायक चुनाव अधिकारी मुकुल पांडे ने बताया कि दोपहर तीन बजे तक 96.94 प्रतिशत मतदान हुआ।

संसद भवन के कमरा नंबर 62 में बने मतदान कक्ष में मोदी ने मतदान किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू संसद भवन परिसर में पहले से ही उपस्थित थे। नायडू ने भी शुरुआती दौर में ही मतदान किया। मतगणना शाम सात बजे से शुरू होगी और कुछ ही घंटे में परिणाम घोषित कर दिया जाएग।

लाइव अपडेट्स

3.10 PM- उपराष्ट्रपति चुनावः दोपहर 3 बजे तक 785 सांसदों में से 761 ने डाला अपना वोट

1.45 PM - उपराष्ट्रपति चुनावः अब तक 713 सांसदों ने डाले वोट।

1.40 PM- उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद संसद में डिंपल यादव के साथ दिखीं राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री रेखा।

1.34 PM केवल यहां ही नहीं बल्कि जहां भी मतदान हो सभी नागरिकों को वोट करना चाहिए: राज्यसभा सांसद सचिन तेंडुलकर

1.20 PM- उपराष्ट्रपति चुनाव: दोपहर 1 बजे तक 90.83 फीसदी के करीब मतदान।

1.20 PM- उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोले राजनाथ सिंह ने कहा, शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी।

1.16 PM- लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया।

12.34 PM - पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया।

12.06 PM- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया मतदान

Delhi: Voting underway for #VicePresidentialElection in Parliament; Congress president Sonia Gandhi cast her vote. pic.twitter.com/yoHuVM3EBO — ANI (@ANI_news) August 5, 2017

सुबह 11.50 बजेः केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डाला वोट

Delhi: Voting underway for #VicePresidentialElection in Parliament; MPs cast their votes. pic.twitter.com/9XsKqWAeZR — ANI (@ANI_news) August 5, 2017

सुबह 11.06 बजेः कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किया मतदान

#VicePresidentialElection: Former PM Manmohan Singh, Congress VP Rahul Gandhi, former deputy PM Lal Krishna Advani at Parliament. pic.twitter.com/7WokgSGHd3 — ANI (@ANI_news) August 5, 2017

सुबह 11.02 बजेः उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने संसद में मतदान किया।

सुबह 11.00 बजेः गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर बोले- हम उन्हें (वैंकैया नायडू) की कमी एक जगह महसूस करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी जगह वे और भी ज्यादा काम करते दिखेंगे

सुबह 11.00 बजेः वोट डालने के लिए कतार में लगे सांसद

सुबह 10.36 बजेः राज्यसभा सदस्य एंव मुक्केबाज मेरी कॉम, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी मतदान के लिए कतार में खड़े दिखे।

Voting underway for #VicePresidentialElection in Parliament; MPs cast their vote pic.twitter.com/nDF7pA2UFl — ANI (@ANI_news) August 5, 2017

सुबह 10.11 बजेः गोपालकृष्ण गांधी ने कहा कि यह लड़ाई संवैधानिक सिद्धातों की है।

सुबह 10.11 बजेः विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार गोपालकृष्ण गांधी ने कहा कि एनडीए के प्रत्याशी अनुभवी व्यक्ति हैं। हमारे बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।

सुबह 10.09 बजेः उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए संसद दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी।

सुबह 10.07 बजेः पीएम नरेंद्र मोदी ने डाला वोट।

सुबह 10.04 बजेः मैं सभी संसद सदस्यों को जानता हूं और वे सभी भी मुझे जानते हैं। इसीलिए मैंने प्रचार भी नहीं किया: वेंकैया नायडू

सुबह 9.59 बजेः ज्यातादर पार्टियां मेरी उम्मीदवारी का समर्थन कर रही हैं। भरोसा है कि वे सभी चुनाव में अपना वोट डालेंगी: वेंकैया नायडू