उपराष्ट्रपति चुनाव: 4 जुलाई को जारी होगी अधिसूचना, 5 अगस्त को होगा मतदान

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार सुबह उपराष्ट्रपति चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। पांच अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि इसके लिए चुनाव आयोग 4 जुलाई को अधिसूचना जारी करेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बताया कि उम्मीदवार 4 जुलाई से नामांकन दाखिल कर सकेंगे, पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई है।

Vice Presidential elections: Last date of nominations is July 18, polls will be held on August 5. Results also on August 5 pic.twitter.com/iUaBY5ZjQA