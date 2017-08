पानी-पानी मुंबईः भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में पानी, हाई टाइड की भी संभावना

मुंबई और थाणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश जारी है। इसकी वजह से महाराष्ट्र के हिंदमाता में वॉटर लॉगिंग की वजह से आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है।

बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भारी बारिश की वजह से सिग्नल फेल हो गया, जिससे 15 मिनट तक लोकल ट्रेनें प्रभावित रहीं। भारी बारिश की वजह से मुंबई में हाई टाइड और पूरे महाराष्ट्र में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरी कोंकन क्षेत्र को विशेष तौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है।

#Maharashtra: Heavy rain lashes #Mumbai; Visuals from Dadar, severe water-logging in the area. pic.twitter.com/rp3PJuXnMt