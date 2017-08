केरलः आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, पीड़ित परिवार से मिले अरुण जेटली

केरल के तिरुवनंतपुरम में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आरएसएस कार्यकर्ता के घर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मिल हाल-चाल जाना।

जेटली उस आरएसएस कार्यकर्ता के घर भी जाएंगे जो सीपीएम सदस्यों के कथित हमले में बुरी तरह घायल हो गया था। इसके अलावा, वह हिंसा के शिकार अन्य पीड़ित परिवारों से भी बातचीत करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि केरल में बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं।

Visited the family of our deceased karyakarta Rajesh, who was slaughtered in the most barbaric manner : Arun Jaitley in Thiruvananthapuram pic.twitter.com/4J2CJbVOMn

केरल की सत्ता पर इस वक्त सीपीएम गठबंधन काबिज है। पिछले कुछ दिनों में यहां आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं।

This kind of violence will neither suppress ideology in Kerala nor it will be able to scare our workers: Arun Jaitley in Thiruvananthapuram pic.twitter.com/8Xm1QThBkQ