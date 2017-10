हनीप्रीत पर 'UN' ने किया ऐसा टि्वीट, ट्रोल होने पर किया डिलीट

बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहे बाबा गुरमीत राम रहीम और उसकी दत्तक पुत्री को जल संरक्षण के लिए लोगों को अपील करना संयुक्त राष्ट्र के जल विभाग को महंगा पड़ गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर संयुक्त राष्ट्र के इस ट्वीट को ट्रोल करा दिया। मामले पर किरकिरी होते देख UN-Water ट्विटर हैंडल को अपना ट्वी डिलीट करना पड़ा।

ऐसा थे यूएन का ट्वीट

पहला ट्वीट

Dear @Gurmeetramrahim, can we count on your support to celebrate toilets on November 19 - #WorldToiletDay? https://t.co/oGpfb6FAejpic.twitter.com/3AsNk7YmxZ

— UN-Water (@UN_Water) October 3, 2017

पहले ट्वीट में वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर 19 नवंबर को हनीप्रीत और गुरमीत राम रहीम का समर्थन मांगा गया है।

दूसरा ट्वीट

Dear @insan_honey, we hope you & @Gurmeetramrahim will lend your voice and support #WorldToiletDay -> https://t.co/oGpfb6FAejpic.twitter.com/KbruArry4k

— UN-Water (@UN_Water) October 4, 2017

इसके बाद दूसरे ट्वीट मे हनीप्रीत और गुरमीत राम रहीम से सपोर्ट करने के लिए कहा गया।

ट्वीट पर खड़े हुए सवाल

इसके बाद लोगों से यूएन के इन ट्वीट पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। प्रियंका चतुर्वेदी नाम की एक यूजर ने लिखा- क्या हरियाणा सरकार आपका ट्विटर अकाउंट चला रही है?

वहीं सतेंदर दलाल नाम के यूजर ने लिखा- बलात्कारी गुरमीत अब 20 साल के लिए जेल में है। एक बलात्कारी और अपराधी को आप अपने कार्यक्रम में क्यों बुलाना चाहते हैं? वह अच्छा इंसान नहीं है, पूरा ड्रामेबाज है।