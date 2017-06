जम्मू-कश्मीरः सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी 

उत्तरी कश्मीर के बारामूला में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई है। सोपोर में हुई इस मुठभेड़ में अभी तक हिजबुल मुजाहिद्दीन के दो आतंकियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है।

#UPDATE Sopore(J&K) encounter: Two terrorists gunned down by security forces, two weapons recovered. Operation underway pic.twitter.com/8hq2c0j0QP