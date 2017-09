जम्मू-कश्मीरः कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में हिज्बुल के 2 आतंकी ढेर, 1 गिरफ्तार

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आतंकी हिज्बुल मुजाहिद्दीन बताए जा रहे हैं।

दक्षिणी कश्मीर के खुदवानी कुलगाम में देर रात हुई मुठभेड़ में सयार अहमद वानी और दाऊद अहम वानी नाम के दो आतंकी मारे गए। साथ ही आतंकियों के पास से सेना ने दो हथियार भी बरामद किए हैं।

J&K: Two Hizbul terrorists killed in an encounter with security forces in Kulgam, one OGW apprehended. AK 47 rifle & Insas rifle recovered pic.twitter.com/ioHOD6LMMk