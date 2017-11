आईईडी विस्फोटः मणिपुर में असम राइफल्स के दो जवान शहीद, 4 घायल 

मणिपुर के चंदेल शहर में आज हुए एक विस्फोट में असम राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए। इस धमाके में चार जवान घायल भी हुए हैं। पुलिस ने आज यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि आज सुबह जवान चंदेल के नजदीक गश्त पर थे तभी उनके शिविर के निकट आईईडी विस्फोट हुआ। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया है।

#FLASH Two Assam Rifles jawans killed in an IED explosion during patrolling near Manipur's Chandel, this morning. More details awaited.