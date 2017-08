जम्मू-कश्मीरः शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद, 1 आतंकी भी ढेर

जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। जबकि जवानों ने एक आतंकी को भी ढेर कर दिया। वहीं एक दूसरी घटना के दौरान बांदीपोरा में आतंकियों ने पुलिस सर्च पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस के दो जवान घायल हुए हैं।

