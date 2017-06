TVF के सीईओ ने छेड़छाड़ का आरोप लगने पर छोड़ी नौकरी, लिखा खुला पत्र

ऑनलाइन एंटरनेटमेंट चैनल 'द वायरल फीवर' (TVF) के सीईओ अरुणभ कुमार पर एक पूर्व महिला इंप्लाई द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने के बाद शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक खुला पत्र भी ट्वीटर पर पोस्ट किया है।

I have decided to step down as #TVFCEO pic.twitter.com/JKY5X7NL54