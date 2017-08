तीन तलाक: सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मंगलवार को सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने बढ़चढ़ कर सोशल मीडिया पर फैसले के प्रति अपने विचार शेयर किए। शीर्ष अदालत ने तीन तलाक पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इन प्रथा को खत्म कर दिया। कोर्ट ने इसे अवैध और असंवैधानिक करार दिया। फैसले के दिन सुबह से ही #TripleTalaq और #EndTripleTalaq ट्रैंड करता रहा।

ज्यादातर यूजर्स ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे मुस्लिम महिलाओं की आजादी का दिन कहा। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो अभी भी तीन तलाक के ही पक्ष में हैं। खेल से लेकर फिल्म जगत की कई हस्तियों ने ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया। यहां जानते हैं इस फैसले पर सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं के बारे में...

Welcome decision by Supreme Court to declare #TripleTalaq unconstitutional. Will give Muslim women security. Gender justice is much needed — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 22, 2017

Welcome judgement by #SupremeCourt 2 declare #TripleTalaq as unconstitutional This will start a new chapter in empowerment of #MuslimWomen 🙏 — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) August 22, 2017

I welcome the Supreme Court judgement on instant Triple Talaq. Its a victory 4 brave Muslim women who hve waged battle against it for years — Azmi Shabana (@AzmiShabana) August 22, 2017

Film Prem Rog commented on the widow remarriage,the Government nullifies a decadent old system of triple Talaq! Congrats Woman emancipation — Rishi Kapoor (@chintskap) August 22, 2017

After 15th August, 22nd August will be independence day for Muslim womens from #TripleTalaq #SupremeCourt — Mohit Kumar Tiwari (@tiwarikmohit) August 22, 2017

Tyranny of #TripleTalaq gone. Dignity of Muslim women restored. -Sg — Sadhguru (@SadhguruJV) August 22, 2017

Bad news for bad boys: No more halala. #TripleTalaq — Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) August 22, 2017

मीना कुमारी पर भी ट्वीट 'ट्रेजडी क्‍वीन' के नाम से फिल्‍मी दुनिया का जाना माना नाम मीना कुमारी पर भी ट्वीट हो रहे हैं। दरअसल सालों पहले मीना कुमारी उर्फ महजबीं बानो भी 'तीन तलाक' और 'हलाला' की प्रथा से गुजर चुकी हैं। एक बार मीना कुमारी को उनके शौहर कमाल अमरोही ने तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था।