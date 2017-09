दुखद: TMC सांसद सुल्तान अहमद का निधन, ममता ने जताया शोक

ऑल इंडिया तृणमूल कॉग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि सुल्तान लंबे समय से बीमार थे और कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती थे। जहां आज उनका निधन हो गया। सुल्तान की उम्र 64 साल थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट इस पर शोक व्यक्त किया है। ममता ने ट्विटर कर लिखा कि सुल्तान अहमद के निधन की खबर से मैं शॉक्ड हूं। मेरी सांत्वना उनके परिवार के साथ हैं।

Shocked and deeply saddened at the passing of Sultan Ahmed sitting @AITCOfficial LS MP & my long term colleague. Condolences to his family