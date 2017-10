श्रद्धांजलि:ठुमरी साम्राज्ञी गिरिजा देवी का निधन,PM मोदी ने जताया शोक

भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में ठुमरी साम्राज्ञी के रूप में प्रख्यात पद्मविभूषण गिरिजा देवी का कोलकाता के बिरला अस्पताल में मंगलवार को रात करीब साढ़े नौ बजे निधन हो गया। सुबह तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गिरिजा देवी की नतिनी अनन्या दत्ता ने बताया कि सुबह नानी ने खूब बात की थी। फिर थोड़ी तबियत खराब होने की बात कही। उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद भर्ती कर लिया। देरशाम थोड़ा सुधार हुआ तो लेकिन फिर रात में करीब आठ बजे स्थिति नाजुक हो गई। रात को साढ़े नौ बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बनारस घराने की सशक्त आवाज और संगीत की जीवंत मिसाल रहीं गिरिजा देवी काशी को संगीत का मुख्य केंद्र बनाने की इच्छा रखती थीं। 8 मई 1929 को बनारस में जन्मी गिरिजा देवी को 2016 में पद्मविभूषण सम्मान से नवाजा गया था।

Saddened by demise of Girija Devi ji. Indian classical music has lost one of its most melodious voices. My thoughts are with her admirers.