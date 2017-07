ये कैसी बीमारीः इस मासूम की आंखों से आंसू की जगह निकलता है खून, पिता ने पिता मोदी से लगाई गुहार

आपने कहावतों में सुना होगा 'खून के आंसू रोना या रुलाना'। इसका मतलब होता है बहुत तकलीफ देना। लेकिन अगर ये हकीकत बन जाए तो इंसान की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हैदराबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां महज तीन साल की एक मासूम को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। उस मासूम के परिजनों ने पीएम मोदी से मदद की अपील की है।

दरअसल हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में रहने वाली तीन साल की अहाना एक अजीबोगरीब और तकलीफदेह बीमारी से गुजर रही है, जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। देश के नामी गिरामी डॉक्टर भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अहाना की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून टपकता है। अहाना जब 20 महीने की थी तब से खून के आंसू रो रही है।

बच्ची को संभवत हेमैटिड्रोसिस नाम की बीमारी : डॉक्टर

She is suffering from Hematidrosis, which means sweating and even crying fluid mixed blood. After treatment bleeding has reduced:Dr.Sirisha pic.twitter.com/P0RxvI29FE