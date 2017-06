नागालैंड में मुठभेड़ः मोन में जवानों ने 3 उग्रवादियों को किया ढेर, 1 जवान शहीद 3 घायल

नागालैंड के मोन में एनकाउंटर की खबर है। यहां सुरक्षाबलों ने तीन उग्रवादियों को मार गिराया है। हालांकि इस मुठभेड़ में टेरिटोरियल आर्मी का 1 जवान भी शहीद हो गया और 3 जवान घायल भी हुए हैं।

Nagaland: Three terrorists killed, one jawan lost his life & three jawans injured in an encounter, operation still underway. pic.twitter.com/nKf12Wd4Sd