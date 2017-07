हमला: CRPF कैंप पर ग्रेनेड फेंका, पाक ने LOC पर की फायरिंग

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शनिवार को सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। इस हमले में एक जवान घायल हो गया है। वहीं जम्मू-कश्मीर के राजौरी के मांजाकोट में लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) के पास पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी।

#FLASH : Terrorists lob grenade on police and CRPF patrolling party in Kulgam's Laroo in J&K. One CRPF personnel injured.More details awaited pic.twitter.com/K02vlPhXCY

सीआरपीएफ कैंप पर हुए इस हमले के बाद से सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। उससे पूछताछ की जा रही है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षाबल पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान कर रही है।

#WATCH: Shelling by Pakistan along the Line of Control in Rajouri's Manjakote in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/YxPTrdxvoF