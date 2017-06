बांदीपोरा हमला: CRPF कैंप पर कब्जा जमाये रखने के मकसद से आए थे आतंकी- राजनाथ

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू—कश्मीर में सूर्योदय से कुछ पहले सीआरपीएफ के एक शिविर पर आत्मघाती हमला बोलने वाले आतंकवादियों का मकसद लंबे समय तक कब्जा बनाये रखने और भारी नुकसान पहुंचाने का था।

बांदीपोरा जिले में सीआरपीएफ के सुम्बल शिविर पर चार आतंकवादियों द्वारा किये गये हमलों का ब्यौरा देते हुए सिंह ने कहा कि भारी हथियारों से लैस आत्मघाती आतंकवादी अर्द्धसैनिक शिविर की सुरक्षा को भेदने की मंशा से वहां पहुंचे थे।

उन्होंने यहां एक बयान में कहा, आतंकवादी स्वचालित राइफलों, ग्रेनेड जैसे भारी हथियारों से लैस थे और उन्हें पेट्रोल एवं सूखे मेवे जैसी अन्य सामग्रियां ले रखी थीं। इससे पता चलता है कि आतंकवादियों की मंशा लंबे समय तक कब्जा जमाये रखने एवं व्यापक नुकसान पहुंचाने की थी।

उन्होंने सीआरपीएफ जवानों और जम्मू—कश्मीर पुलिस की सजगता और अद्भुत साहस की सराहना की।

