जम्मू-कश्मीरः कुपवाड़ा के जंगलों में बने आर्मी हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले में 1जवान घायल, मेंढर में संघर्षविराम उल्लंघन में 1 महिला की मौत

जम्मू-कश्मीर में आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बीती रात कुपवाड़ा में आतंकियों ने सेना के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया तो वहीं मेंढर में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई है।

J&K: Terrorists attacked 41 RR Army HQ in forest area of Kalaroos in Kupwara district, late last night; soldier injured. Search ops on. pic.twitter.com/KTSd1OiATM — ANI (@ANI) August 12, 2017



दरअसल बीती रात आतंकियों ने कुपवाड़ा क्षेत्र के जंगल में बने सेना के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। इस हमले में 41 आरआर आर्मी हेडक्वार्टर का एक जवान घायल हो गया। हमले के बाद बाद सेना के जवान मुस्तैद हो गए। फिलहाल जवानों ने पूरे जंगल को घेर लिया है और आतंकियों की तलाशी जारी है।

संषर्घविराम का उल्लंघन

#FLASH J&K: A 45-year old lady has lost her life in ceasefire violation & shelling by Pakistan during early morning hours, in Mendhar Sector pic.twitter.com/6ayWJqikPh — ANI (@ANI) August 12, 2017

वहीं आज सुबह पाकिस्तान एक बार फिर संघर्षविराम का उल्लंघन किया। मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान सुबह से लगातार फायरिंग कर रहा है। इस फायरिंग में 45 साल के एक महिला की मौत हो गई।

उधर पुंछ सेक्टर में भी आज सबुह 5.15 बजे से पाकिस्तान की ओर फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग 6.45 बजे बंद हुई।