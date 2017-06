आतंकी हमलाः बिजबेहाड़ा में कमप्लेक्स पर हमला, तीन आतंकियों के शव बरामद

जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। इस बार हमला बिजबेहाड़ा में स्थित एसआईसीओपी कमप्लेक्स में हुआ है। इस कमप्लेक्स में सीआरपीएफ और सेना के जवान तैनात किये गए थे। हमले के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल दोनों ओर से फायरिंग जारी है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे कमप्लेक्स को चारों से घेर लिया है और ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

J&K-Terrorists attack Complex in Bijbehara where CRPF & Army troops are stationed.No casualties/injuries.Area cordoned off(visuals deferred) pic.twitter.com/o40CadBZhN