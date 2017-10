पुलवामा: आतंकियों ने किया पुलिस गश्ती दल पर ग्रेनेड अटैक

आतंकियों ने पुलवामा जिले के त्राल में पुलिस गश्ती दल को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पुलिस गश्ती दल पर ग्रेनेड से हमला किया है। हालांकि इस हमले में अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। टना के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने इलाकों को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है।



बता दें कि कुछ दिन पहले भी पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने एक महिला की गोली मार कर हत्या कर दी थी और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मृतक महिला की पहचान यासमीन के रूप में हुई थी और वह खोनमोह की रहनेवाली थी। वहीं घायल महिला की पहचान सीर त्राल निवासी रूबी के रूप में हुई थी।

#FLASH: Grenade attack on a police patrol party in Pulwama's Tral in Jammu and Kashmir; no loss of life reported so far. Details awaited. pic.twitter.com/KZDOjpQAGC