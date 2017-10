टेरर फंडिंग केस : NIA ने सैयद सलाउद्दीन के बेटे को दिल्ली से किया अरेस्ट

नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA)ने सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शाहिद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है। शाहिद को 2011 हवाला फंडिंग केस में अरेस्ट किया गया है। एनआईए ने शाहिद यूसुफ को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सैयद सलाउद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल मुज्जाहिद्दीन का चीफ है।

बता दें कि अगस्त में एनआईए को अलगाववादी नेता शाहिद उल इस्लाम के पास से कश्मीर के 150 आतंकियों की लिस्ट मिली है। शाहिद यूसुफ, मीरवाइज उमर फारुक का करीबी है। शाहिद ने पूछताछ में बताया है कि अलगाववादी नेताओं को सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, बल्कि दुबई और लंदन से भी फंड मिलता है।



सलाउद्दीन ने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए पाक से मांगी मदद

Syed Salahuddin's son Syed Shahid Yusuf questioned by NIA in Delhi over 2011 terror funding case, has been arrested.