अमरनाथ हमला: किसी कीमत पर नहीं रुकेगी यात्रा, मोदी खुद स्थिति पर रख रहे नजर- जितेंद्र सिंह

केंद्र सरकार ने दो टूक लहजे में आतंकियों को संदेश दे दिया है कि देश किसी हमले से डरने वाला नहीं है और किसी भी कीमत पर अमरनाथ यात्रा नहीं रूकेगी। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बुधवार को श्रीनगर में प्रेस कांफ्रेंस करके इस बारे में जानकरी दी। सिंह ने कहा ​कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में चूक को लेकर जांच चल रही है, बस रिपोर्ट का इंतजार है। सुरक्षा इंतजाम में खामियों को दूर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आतंकी हमले से देश डरने वाला नहीं है, पीएम स्वयं स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस अलावा गृह मंत्री भी पूरी स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

उन्होंने बताया कि​ अमनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकी संगठन की पहचान कर ली गई है। सुरक्षा एजेंसिया अपना काम कर रही हैं।

Militancy is going to outlive its life soon, we are in the last phase of militancy: MoS PMO Dr.Jitendra Singh