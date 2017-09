अनीता मौतः छात्रा की खुदकुशी के बाद सड़कों पर उतरे छात्र, नीट हटाने की मांग

राष्ट्रीय प्रवेश-योग्यता परीक्षा (नीट) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाली तमिलनाडु की दलित छात्र अनिता ने आत्महत्या कर ली। अनिता 98 फीसद नंबर आने के बाद भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलने से परेशान थी। अनीता ने कथित तौर पर नीट (NEET) की वजह से मेडिकल कॉलेज में ऐडमिशन न मिल पाने की वजह से शुक्रवार को सुसाइड किया था। खुदकुशी करने वाली इस छात्रा के पिता दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं। अनिता डॉक्टर बनना चाहती थी, उसने तमिलनाडु बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा पास की थी।

अनिता की मौत के विरोध में रिवैल्यूशनरी स्टूडेंट और यूथ फ्रंट के समर्थकों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

Chennai: Protest by Revolutionary Students and Youth Front (RSYF) members over the death #Anithaa; Protesters detained by Police. pic.twitter.com/JKwA3vtrmn — ANI (@ANI) September 2, 2017

मौत के विरोध में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने चेन्नै की सड़कों पर हंगामा किया। छात्र सड़कों पर लेटकर प्रदर्शन करते दिखे।

Tamil Nadu: Students' Federation of India members protest at Chennai's Mount Road over death of #Anitha's who appealed against NEET in SC. pic.twitter.com/UrodJMpK6P — ANI (@ANI) September 2, 2017

दूसरी तरफ नाम तमिलर कात्ची के सदस्यों ने अनीता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नीट को खत्म करने की मांग की।

Chennai, Tamil Nadu: Naam Tamilar Katchi members pay tributes to #Anitha and stage protest over her death, demand scrapping of NEET. pic.twitter.com/uHweqxZbPz — ANI (@ANI) September 2, 2017



वहीं अनिता की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने भी गांव में ‘रोड रोको’ का आयोजन कर विरोध जताया है। स्थानीय लोगों ने लड़की की मौत को लेकर अन्नाद्रमुक की अगुवाई वाली राज्य सरकार की निंदा भी की है।

#Anitha managed to study in difficult circumstances. She was concerned about NEET. What wrong had she done,who will answer?: Anitha's father pic.twitter.com/7oibWB86Ie — ANI (@ANI) September 2, 2017

अनीता के पिता ने कहा कि उसने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की थी। वह नीट को लेकर काफी परेशान थी। उसने क्या गलत किया था? इसकी जवाबदेही किसकी है?