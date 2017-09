खौफनाक: NEET के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जंग हारने के बाद 17 साल की लड़की ने की आत्महत्या

सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (National Eligibility and Entrance Test - NEET) के खिलाफ जंग लड़ने वाली 17 साल की अनिता ने शुक्रवार को खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है अनिता अपनी याचिका के सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने से काफी निराश थी। अनिता का शव उसके घर पर पंखे से झूलता पाया गया।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज में दाखिले नीट परीक्षा के आधार पर ही होंगे। अदालत में लड़ाई हारने के बाद से ही अनिता काफी सदमे में थी।

अनिता तमिलनाडु के अरियलूर जिले की रहने वाली दलित छात्रा थी। उसने 12वीं की परीक्षा में 1200 मार्क्स में से 1176 मार्क्स का स्कोर किया था। उसका मानना था कि हाल ही में शुरू हुई प्रवेश परीक्षा नीट ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट्स के हितों के खिलाफ है। अनिता ने अपनी याचिका में कहा था कि नीट के प्रश्न पत्र काफी कठिन था और पूरी तरह से सीबीएसई पर आधारित था। उसने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया था कि नीट का परीक्षा प्रारूप राज्य के पाठ्यक्रम के स्टूडेंट के साथ न्याय नहीं कर रहा है।

12वीं में शानदार प्रदर्शन करने वाली अनिता का स्कोर नीट प्रवेश परीक्षा में अच्छा नहीं रहा। वह 700 में से महज 86 अंक ही स्कोर कर पाई थी।

