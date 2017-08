हार्वे तूफान:ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में बाढ़, 200 भारतीय छात्र फंसे, दो ICU में भर्ती

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि अमेरिका में तूफान 'हार्वे' के चलते यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के परिसर में बाढ़ का पानी भरने से कम से कम 200 भारतीय छात्र फंस गए हैं। मंत्री ने कहा कि दो भारतीय छात्र-शालिनी और निखिल भाटिया गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती कराए गए हैं और वाणिज्य महादूत मदद उपलब्ध कराने के लिए उन तक पहुंच रहे हैं।



सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, ‘ह्यूस्टन में हमारे वाणिज्य महादूत ने सूचना दी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में 200 भारतीय छात्र फंसे हैं। वे गर्दन तक गहरे पानी में घिरे हैं।' सुषमा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि भारतीय पक्ष ने फंसे भारतीय छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने के प्रयास किए, लेकिन अमेरिकी तटरक्षकों ने उन्हें अनुमति नहीं दी क्योंकि राहत अभियान के लिए नौकाओं की जरूरत है।

@CGHoust has informed me that 200 Indian students at University of Houston are marooned. They are surrounded by neck deep water. /1 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 28, 2017

We made efforts for delivery of food but US Coast Guard did not allow as boats were required for rescue operations. /2 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 28, 2017

Mr. Anupam Ray our CG Houston is organising the rescue operations. /3 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 28, 2017

Indian students Shalini and Nikhil Bhatia are in ICU. We are ensuring that their relatives reach there at the earliest. /4 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 28, 2017

उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय सुनिश्चित कर रहा है कि अस्पताल में भर्ती छात्रों के रिश्तेदार जल्द से जल्द वहां पहुंचें। मंत्री ने ट्वीट किया, ‘ह्यूस्टन में हमारे वाणिज्य महादूत श्री अनुपम राय राहत अभियान की व्यवस्था कर रहे हैं।’ ‘हार्वे’ पिछले 13 साल में अमेरिका का सबसे भीषण तूफान है, जिसने टेक्सास में काफी तबाही मचाई। इसके चलते क्षेत्र में भारी बारिश हुई और कम से कम पांच लोगों की जान चली गई।