नरम दिल सुषमा: दिल की बीमारी से पीड़ित PAK बच्चे का भारत में होगा इलाज, मिलेगा वीजा

सीमा पार से गोलीबारी और आतंकवाद को बढ़ावा देने के पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ भारत ने कड़ा रूख अपनाए हुए है। तनाव वाले महौल में एलओसी पर पाक को गोलीबारी का करारा जवाब दिया जा रहा है तो कश्मीर में घुसे आतंकियों का सेना सफाया करने में लगी है। ऐसे तनाव वाले महौल में जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पता चला कि दिल की बीमारी से पीड़ित एक पाकिस्तानी बच्चा इलाज के लिए भारत आना चाहता है तो उन्होंने तत्काल उसके परिजनों को मेडिकल वीजा जारी करने का आदेश दिया।

No. The child will not suffer. Pls contact Indian High Commission in Pakistan. We will give the medical visa. pic.twitter.com/4ADWkFV6Ht https://t.co/OLVO3OiYMB