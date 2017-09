मोदी कैबिनेट फेरबदल: सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर रेल कर्मचारियों को कहा शुक्रिया, आपकी यादें जुड़ी रहेंगी

मोदी सरकार के तीसरे कैबिनेट फेरबदल और विस्तार के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल मंत्रालय छोड़ने का इशारा किया है। उन्होंने ट्वीट कर रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों और उनके परिजनों को धन्यवाद किया है।

उन्होंने ट्वीट किया, रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों के समर्थन के लिए शुक्रिया। उन्होंने आगे लिखा कि आपकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं।

Thanks to all 13 Lacs+ rail family for their support,love,goodwill.I will always cherish these memories with me.Wishing u all a great life