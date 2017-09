कोर्ट सख्त: रोहिंग्या मुसलमानों समेत सभी अवैध प्रवासियों पर सुप्रीम कोर्ट एक साल में करेगा फैसला

भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। अवैध प्रवासियों की पहचान को लेकर और उनके निष्कासन से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट एक साल के अंदर सुनवाई करेगा कि अवैध प्रवासियों को देश में रहने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। इस सुनवाई में रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को भी शामिल किया जाएगा।

SC to hear matter pertaining to 'identify, detain and deport illegal migrants/infiltrators within a year' including #Rohingyas on October 3