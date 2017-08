आसाराम रेप केस: सुप्रीम कोर्ट की गुजरात सरकार को फटकार, पूछा- अब तक पीड़ित से क्यों नहीं हुई पूछताछ

नाबालिग से रेप मामले में पिछले तीन से जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम बाबू को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है साथ ही इस केस में धीमी सुनवाई के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई है।



सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और पूछा है कि अब तक पीड़ित से पूछताछ क्यों नहीं गई। साथ ही कोर्ट ने इस केस में धीमी सुनवाई को लेकर भी सरकार से सवाल किया है।

राम रहीम रेप केस : रोहतक जेल में सुनाई जाएगी राम रहीम को सजा

बता दें कि आसाराम पर 16 साल की लड़की से रेप का आरोप है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू को 3 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा आसाराम के खिलाफ गैरकानूनी रूप से जमीन हथियाने, तंत्र-मंत्र के लिए बच्चों की हत्या करने, रेप करने जैसे मामले भी चल रहे हैं। आसाराम फिलहाल जोधपुर की एक जेल में बंद हैं।

Asaram Bapu rape case in Gujarat: SC also asked the Gujarat Govt as to why the victim in the particular case has not been examined till now