सुप्रीम आदेशः SC ने मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ों की जांच को सीबीआई आदेश दिये

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उग्रवाद से प्रभावित मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस द्वारा की गयी कथित न्यायेतर (नॉन ज्यूडिशियल) हत्याओं के मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिये।

SC orders CBI probe into 62 cases of extra judicial killings in Manipur. CBI will have to submit investigation compliance report by Jan 2018