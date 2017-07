सुप्रीम कोर्ट का सवालः केंद्र से पूछा, उचित कारण हो तो पुराने नोट वापस क्यों नहीं जमा करा सकते

अगर आप नोटबंदी के बाद चलन से बाहर किये गए नोटों को जमा नहीं करा पाए हैं तो आपको एक और मौका मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपके पास उचित कारण होना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से पूछा है कि जो लोग नोटबंदी के दौरान दिए वक्त में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा नहीं करा पाए, उनके लिए कोई विंडो क्यों नहीं हो सकती?

कोर्ट ने वैध कारणों के चलते अमान्य नोटें जमा नहीं करा सके लोगों को मौका उपलब्ध कराने पर विचार के लिए केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया।

Demonetisation case: SC asked GoI & RBI, whether a window can be provided to people who couldn't deposit their old Rs 500 & Rs 1000 notes

कोर्ट ने कहा कि जो लोग उचित कारणों के चलते रुपये बैंक में जमा नहीं करा पाए, उनकी संपत्ति सरकार इस तरह नहीं छीन सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास पुराने नोट जमा कराने का सही कारण है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए।

Demonetisation case: Central govt told division bench of Supreme Court that it would file an affidavit in the case. Next hearing on July 18.