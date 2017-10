श्रीनगर अटैक LIVE अपडेट: एयरपोर्ट के पास BSF की 182 वीं बटालियन कैंप पर आतंकी हमला, 3 जवान घायल, 1 आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बीएसएफ की 182 वीं बटालियन पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में तीन जवान घायल हुए हैं, वहीं एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

आतंकवादियों ने तड़के 4.30 बजे के करीब बीएसएफ कैंप में घुसने की कोशिश की। आतंकवादी गतिविधि का पता चलते ही जवानों ने फायरिंग की।बीएसएफ जवानों ने मोर्चा पूरी तरह संभाल लिया है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है।

Suicide attack at BSF 182 battalion camp near Srinagar airport. More details awaited. (visuals deferred) pic.twitter.com/8m2lZteUAQ