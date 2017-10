आधार-मोबाइल लिंकिंगः ममता के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया विरोध, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी केंद्र की महत्वाकांक्षी आधार-मोबाइल लिंक योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा कि आखिर ये कैसे जरूरी है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मैं शीघ्र ही प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख रहा हूं जिसमें बताऊंगा कि अनिवार्य आधार हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है। स्वामी ने लिखा है कि मुझे इस बात का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर गौर फरमाएगा और इसे अनिवार्य करने की बात खारिज कर देगा।

I am writing a letter soon to PM detailing how compulsory Aadhar is a threat to our national security. SC will I am sure strike it down.