पाकिस्तान से आजादी के लिए पीओके में निकाली गई रैली

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के जंदाली में शनिवार को पाकिस्तान सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ विशाल रैली निकाली गई। जम्मू-कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन (जेकेएनएसएफ) की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। ये सभी पाकिस्तानी हुकूमत का विरोध करते हुए आजादी की मांग कर रहे थे।



जेकेएनएसएफ के वरिष्ठ नेता लियाकत खान ने कहा कि इस्लामाबाद द्वारा लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों को समर्थन दिए जाने के कारण पूरे पीओके के लोगों के अंदर गुस्सा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार पीओके के लोगों को अपना गुलाम समझती है और इसीलिए उनपर अत्याचार करती है। उन्होंने कहा कि 'मैं अपने लोगों से और पीओके में रहने वाले हर इंसान से इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने की अपील करता हूं।' इससे पहले लियाकत ने पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई पर पाकिस्तान को अपनी आतंकवाद की प्रयोगशाला में तब्दील करने का आरोप भी लगाया। वहीं, पख्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी के नेता महमूद खान अचकजाई ने पाकिस्तान पर कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पीओके से बाहर चले जाना चाहिए और कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए।

#WATCH: Pro-freedom slogans raised at a rally by J&K National Students' Federation in Pakistan Occupied Kashmir's Jandali. pic.twitter.com/ZrDdjDTZvQ