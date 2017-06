सुषमा स्वराज: अगर मंगल पर फंसे हैं आप, तो विदेश मंत्रालय है मदद को तैयार!

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर काफी सक्रिय हैं, जिसके कारण वह लोगों की समस्याओं को जान पाती हैं और उसका समाधान भी करती हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद हो या फिर मानवीय आधार पर पाक बच्चे को भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा दिलाने का भरोसा, सुषमा ट्विटर के जरिए सूचनाएं मिलने पर लोगों की मदद करती हैं।

सुषमा स्वराज की सक्रियता को देखते हुए एक व्यक्ति ने मजाकिया लहजे में ट्वीट किया कि वह मंगल पर फंस गए हैं, उनकी मदद को मंगलयान—2 कब भेजा जा रहा है।

इस पर सुषमा स्वराज ने उनको भी उसी लहजे में ट्वीट कर जवाब दिया कि अगर आप मंगल पर भी फंसे हुए हैं तो वहां भी भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा।

Even if you are stuck on the Mars, Indian Embassy there will help you. https://t.co/Smg1oXKZXD